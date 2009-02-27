Заведующий Горкоопрынторга Феодосии задержан «на горячем»
14:27, 27 февраля 2009Крым
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Взятка «за место под солнцем»
Заведующий Горкоопрынторга Феодосии (Крым) задержан при получении 1,5 тысяч долларов США взятки.
«За место на феодосийском рынке заведующий Горкоопрынторга требовал с предпринимателя полторы тысячи долларов», - сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
Прокуратура Феодосии возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины.
Организовано досудебное следствие.
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