Заведующий Горкоопрынторга Феодосии задержан «на горячем»

Взятка «за место под солнцем»

Заведующий Горкоопрынторга Феодосии (Крым) задержан при получении 1,5 тысяч долларов США взятки. «За место на феодосийском рынке заведующий Горкоопрынторга требовал с предпринимателя полторы тысячи долларов», - сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма. Прокуратура Феодосии возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины. Организовано досудебное следствие.

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