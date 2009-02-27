В Крыму стало меньше курортников

Количество отдохнувших в Крыму почти за два месяца 2009 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2008-го года на 26,2% - до 74,9 тыс. человек.

Об этом говорится в оперативных данных Министерства курортов и туризма Крыма.

Количество отдохнувших рассчитано по методике Национальной академии природоохранного и курортного строительства.

По данным исполнительных комитетов и районных государственных администраций курортных регионов Крыма, организованно в санаторно-курортных учреждениях и туристских предприятиях автономии по состоянию на 27 февраля отдохнули 36 тыс. человек, что на 12,6% ниже, чем за тот же период минувшего года.

По состоянию на сегодня в автономии работает 104 санаторно-курортных и туристских предприятий, они заполнены на 34,1%. В прошлом году в этот период в Крыму работало на 13 курортных учреждений больше, коэффициент заполняемости составлял 35,3%.