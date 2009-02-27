Таможенники Крыма предотвратили незаконный вывоз древней вазы

Сотрудники таможенного поста «Симферополь – аэропорт» Крымской таможни предотвратили попытку незаконного вывоза за пределы Украины керамической вазы работы крымских мастеров гончарного искусства периода конца ХVІІІ - начала ХІХ вв.

Как сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, старинную вазу ручной работы в обычном полиэтиленовом пакете пытался провезти гражданин Турции, который следовал авиарейсом «Симферополь – Стамбул».

Он самостоятельно выбрал для себя упрощенную систему прохождения таможенного контроля «зеленый коридор» и поставил свой багаж на ленту аппарата рентгена, при помощи которого и выявили древность. По словам нарушителя, старинную вазу попросили отвезти в Турцию его знакомые, не обеспечив, однако, необходимыми разрешительными документами на вывоз подобных предметов.

Как отмечают таможенники, ваза очень неплохо сохранилась. Согласно предварительной версии искусствоведов, в таком состоянии предмет древности мог находиться как в частной коллекции, так и в могильнике, где мог быть выявлен так называемыми «черными археологами».

Работниками Крымской таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 339 (нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах упрощенного таможенного контроля) Таможенного кодекса Украины. Ваза передана экспертам для исследования и определения ее реальной культурно-исторической ценности.