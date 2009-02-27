Севастополь в условиях кризиса не откажется от проведения земторгов

Севастопольская городская государственная администрация в текущем году не намерена отказываться от практики проведения земельных аукционов.

"Даже в условиях кризиса мы будем продолжать торги", - заявил председатель городской администрации Сергей КУНИЦЫН.

Как сообщили в пресс-службе Севастопольской ГГА, С.КУНИЦЫН добавил, что торги будут проводится ”на выкуп права долгосрочной аренды и на приобретение самих участков, пусть маленьких, на которых сейчас какие-то заправки, кафе, рестораны, гостиницы”.

По мнению главы города, "их владельцы не откажутся узаконить эти участки. В любом случае, это работа по поиску дополнительных средств наполнения бюджета, решению социально-экономических вопросов города".

Начальник финансового управления городской администрации Ирина НЕСТЕРОВА 26 февраля на заседании коллегии ГГА сообщила, что по итогам 2008 года за счет продажи права аренды земли на аукционах городской бюджет Севастополя пополнился суммой в 45,8 млн. грн., при том, что почти полгода земельные аукционы не проводились из-за "постоянных изменений в земельном законодательстве страны", а в конце прошлого года эффективной продаже прав аренды земельных участков помешал финансово-экономический кризис.