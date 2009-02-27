Инвентаризация земель населенных пунктов Крыма идет низкими темпами

В Украине проведена инвентаризация 61% (4 млн. 534,4 тыс. га) земель населенных пунктов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Государственного комитета по земельным ресурсам Украины Дмитрий ЗАВТУР в ходе коллегии Госкомзема.

По его словам, в течение 2008 года в Украине проведена инвентаризация только 123,64 тыс. га земель населенных пунктов. Самые низкие темпы инвентаризации земли в населенных пунктах в Донецкой, Полтавской, Харьковской, Черкасской областях и в Крыму.

При этом площадь проинвентаризированных земель несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов составляет 7 млн. 722,9 тыс. га, или 70,8% от общей площади. В частности, в 2008 году проведена инвентаризация 111,8 тыс. га земель несельскохозяйственного назначения.

Низкими темпами инвентаризация осуществляется в Волынской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.