Частный предприниматель надул Минстройполитики Крыма

В Крыму правоохранители разоблачили директора частного предприятия, который предоставил в Министерство строительной политики и архитектуры автономии неправдивые сведения, на основании которых незаконно получил лицензию на проведение проектных работ.

«На протяжении 2006-2008 годов предприятие осуществляло хозяйственную деятельность и незаконно получило более двух миллионов гривен прибыли», - сообщает пресс-служба МВД Украины.

Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.202 и ч.1 ст.366 (нарушение порядка занятия хозяйственной и банковской деятельностью и служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.