Луценко не стоит идти в отставку из-за ЧП в Крыму – правозащитник

С учетом политической и экономической ситуации министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО не стоит идти в отставку из-за непрофессиональных действий его подчиненных в Крыму.

Такое мнение высказал сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений ЗАХАРОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Министр извинился перед этими людьми и пообещал компенсировать материальный ущерб и наказать виновных. В действительности, виновные должны понести наказание, ведь были нарушены правила обращения с оружием и другие требования...”, - сказал Е.ЗАХАРОВ.

Правозащитник заметил, что к милиции всегда были, есть и будут претензии.

"Не думаю, что именно в наших нынешних условиях такие вещи должны приводить к отставке министра, когда милиция абсолютно нищенствует, у сотрудников очень маленькая зарплата, когда не хватает бензина и средств, необходимых для выполнения функций...”, - отметил он.

В то же время, оценивая деятельность Ю.ЛУЦЕНКО в должности министра внутренних дел, правозащитник признал, что именно за этот период милиция стала более открытой. “По нашим исследованиям, МВД сегодня в государстве является наиболее открытым для общественного контроля правоохранительным органом”, - сказал Е.ЗАХАРОВ и добавил, что Ю.ЛУЦЕНКО не стоит идти в отставку лишь из-за этого случая. “В действительности, таких случаев по Украине очень много. Это событие получило такой значительный резонанс, потому что касалась семьи крымских татар, которые очень болезненно реагируют на такие вещи. Также это произошло на фоне существующей политической ситуации, когда кое-кому выгодно использовать чрезвычайное событие в своих интересах”, - считает правозащитник.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Меджлис крымско-татарского народа распространил заявление о нападении работников спецподразделения "Беркут" на семью крымских татар ХАИРОВЫХ в поселке Мирное Симферопольского района Крыма. Во время операции был ранен один из членов семьи Мустафа ХАИРОВ.

23 февраля Отдел связей с общественностью Главного управления МВД в АР Крым заявил, что милиция не намеревалась нападать на семью крымских татар, а проводила операцию по задержанию преступника, который находится в розыске. Руководство крымского главка милиции попросило извинения у пострадавшего и членов его семьи, а также пообещало компенсировать весь нанесенный ущерб.

Министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО пообещал, что МВД возместит убытки семье, которой был нанесен моральный, физический и материальный ущерб в результате непрофессиональных действий спецподразделения "Беркут".

24 февраля в Секретариате Президента Украины заявили, что после этого инцидента Ю.ЛУЦЕНКО должен подать в отставку с должности министра внутренних дел.