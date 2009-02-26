Члена банды «Сейлем» будут судить за убийство трёх человек

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении члена ялтинской группы бандформирования «Сейлем», который обвиняется в убийстве трех человек.

Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В конце октября 1995 года в Кореизе местные «сейлемовцы», устанавливая свой протекторат в регионе, расстреляли машину с конкурентами. Трое оппонентов были убиты», – говорится в сообщении прокуратуры.

За это преступление четверо членов организованной преступной группировки «Сейлем» уже получили наказание. «Трое были осуждены к значительным срокам заключения в 2000 году. Главаря ялтинской преступной группы наказание настигло в 2006-ом», – добавила пресс-служба надзорного ведомства.

Как сообщал УНИАН, в 1990-х годах две наиболее мощных организованных преступных группировки – «Сейлем» и «Башмаки» – вели между собой ожесточенную борьбу за раздел сфер криминального влияния на Крымском полуострове.