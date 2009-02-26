Ющенко уволил главу Раздольненской администрации
14:00, 26 февраля 2009Крым
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Текст распоряжения
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Владимира ТАРАТОРИНА от должности главы Раздольненской районной государственной администрации Крыма.
Об этом говорится в распоряжении, текст которого размещен на сайте главы государства.
"В соответствии с частью девятой статьи 118 Конституции Украины освободить от должности председателя Раздольненской районной государственной администрации Автономной Республики Крым ТАРАТОРИНА Владимира Никандровича", - говорится в документе.
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