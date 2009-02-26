Погода в Крыму до конца месяца

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 27 февраля, в Крыму ночью без существенных осадков, днем - мокрый снег с дождем.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 5° мороза до 0°, днем 2-7° тепла, сообщили в Украинском гидрометцентре.

В Украине ожидается небольшой снег и мокрый снег, в Карпатах умеренные осадки, в западных областях местами налипание мокрого снега, в южных и восточных областях без существенных осадков. На дорогах гололедица.

В субботу, 28 февраля, на Крымском полуострове осадки. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 5° мороза до 0°, днем 2-7° тепла.