Гривна, рубль и злотый – самые обесценившиеся валюты

Украинская гривна возглавила рейтинг самых обесценившихся валют Европы за последние полгода. В тройку аутсайдеров также вошли злотый и рубль, сообщает «Дело».

За период с сентября 2008 года до конца февраля 2009-го украинская гривна обесценилась на 50%. Это беспрецедентно высокий показатель для всей Европы. При этом стоит признать, валюты большинства соседних с Украиной стран также стремительно дешевели. Польский злотый за полгода полегчал на 36,5%. А российский рубль опустился на 31%. Фактически такое же падение зафиксировано в Чехии и Румынии, которые являются членами ЕС, и в Беларуси и Казахстане, которые входят в СНГ. С учетом таких тенденций мировые экономисты уже назвали Восточную Европу эпицентром нынешнего финансового кризиса.

Из осенне-зимнего периода похудевшими вышли фактически все восточноевропейские валюты. Процент их девальвации колеблется в диапазоне от 50% (украинская гривня) до 10% (молдавский лей). При этом, если анализировать последние три месяца (декабрь 2008 — февраль 2009), то лидерами по обесцениванию стали белорусский рубль (потерял 22,4%), казахстанский тенге (-20,3%) и российский рубль (-15,5%). Межбанковский курс украинской гривни по отношению к доллару за зиму просел на 11%. Тогда как основной удар наша валюта пережила еще осенью, подешевев на 39%.

Эксперты сходятся во мнении, что массовая девальвация восточноевропейских валют свидетельствует об оттоке капитала из региона. По их мнению, эта тенденция в 2009 году будет набирать обороты. Аналитик инвесткомпании «Ренессанс Капитал» Анастасия Головач отмечает, что в текущем году отток средств из Украины в счет погашения внешних долгов составит от 30 до 40 миллиардов долларов, тогда как кредит МВФ остается самым большим отдельно взятым источником притока иностранного капитала в Украину (хотя даже он сейчас под угрозой срыва). В таких условиях растущий спрос на валюту будет продолжать оказывать давление на гривню. Головач ожидает, что на конец первого полугодия курс доллара составит 10 гривен.

По мнению начальника отдела анализа и исследований Райффайзен Банка Аваль Дмитрия Сологуба, отток капитала зацепил и сравнительно благополучные страны. «В первую очередь я имею ввиду Чехию (с сентября валюта девальвировала на 22,6%. — «ДЕЛО»). Банковский сектор в этом государстве был достаточно стабилен, но падение чешской кроны практически соответствует падению венгерского форинта или румынской леи, а экономика этих стран переживает гораздо большие проблемы», — объясняет Сологуб.

В свою очередь резкую девальвацию российского рубля эксперты объясняют изменением финансовой политики Кремля. Так, в прошлом году Москва активно расходовала золотовалютные резервы на поддержку национальной валюты. На это было потрачено треть международных резервов — из 600 миллиардов долларов на счетах страны осталось около 380 миллиардов. «Сейчас же им (российским властям. — «ДЕЛО») не очень понятны перспективы, учитывая, что прогнозы относительно цены нефти упали с 50 до 30 долларов за баррель, — констатирует Сологуб. — Это заставило государство изменить финансовую политику». Аналитик инвестиционной компании Astrum Investment Management Марьян Федоришин в свою очередь добавляет, что Россия достаточно быстро девальвировала рубль. «Так, в декабре центробанк позволял рублю девальвировать на 1-2% на протяжении недели. Однако уже в январе эти скачки продолжались практически каждый день: были недели, когда ежедневно рубль терял по 1%», — рассказывает эксперт.

С другой стороны, эксперты отмечают, что многие государства СНГ целенаправленно девальвировали свою валюту, пытаясь таким образом поддержать экспорт.