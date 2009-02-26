Лидер крымского Руха требует создать единый земельный кадастр

Лидер Крымской организации Народного Руха Украины, депутат Верховной Рады Крыма Леонид ПИЛУНСКИЙ требует от власти создать единый земельный кадастр.

По мнению Л.ПИЛУНСКОГО, единый земельный кадастр поможет решить болезненные вопросы. "Возникает вопрос, с какой целью выдаются гектары на Южном берегу Крыма под пансионаты и гостиницы русских, белорусских и украинских олигархов в то время, когда большое количество крымчан не может получить себе 6-7 соток для строительства жилья. К сожалению, доступ к получению земельного участка является невозможным почти для всех, кроме тех, кто имеют миллионы долларов", - заявил руховец.

Он заявил, что земельный вопрос остро стоит в Крыму не только для крымских татар, но и для других жителей автономии. "На протяжении 18 лет принимались большое количество законов относительно землеотвода в Крыму, но эта законодательная инициатива не была воплощена в практическую деятельность и вопрос земли не решен до сих пор", - цитирует пресс-служба НРУ слова Л.ПИЛУНСКОГО.