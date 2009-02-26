Тимошенко создала компанию «Титан Украины»
Постановление Кабмина
Кабинет министров Украины создал Государственную холдинговую компанию «Титан Украины».
В уставный фонд новообразованного открытого акционерного общества переданы государственные пакеты акций в размере 100% ОАО «Сумыхимпром», ГАК «Титан», который осуществляет корпоративное управление 50%+1 акция ЗАО «Крымский титан», и Запорожского государственного титаномагниевого комбината после превращения его в открытое акционерное общество.
Соответствующее постановление принято на заседании правительства в среду, сообщает Управление по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабмина.
Основателем компании является государство в лице Министерства промышленной политики.
«Государственная холдинговая компания объединит предприятия титанового комплекса, что позволит усилить конкурентоспособность предприятий титановой отрасли Украины на мировых рынках, скоординировать и ускорить действия для привлечения инвестиций, усилить государственный контроль в отрасли», - говорится в сообщении.