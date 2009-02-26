В Крыму разоблачили мошенников

В Крыму правоохранители разоблачили должностных лиц двух обществ с ограниченной ответственностью, которые присвоили свыше 700 тыс. грн. от продажи 5 автобусов.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, автобусы они получили от малого частного предприятия. Прокуратурой Крыма возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Кроме того, в Крыму разоблачены должностные лица государственного предприятия, которые предоставили в Хозяйственный суд автономии фиктивные акты выполненных работ частным предприятием. В итоге - по решению суда с госпредприятия взыскали свыше 150 тыс. грн. за услуги, которые фактически не предоставлялись. Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество).