Куницын о Партии регионов, дерибане, суде и собаке на сене

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН утверждает, что «сегодня Партия регионов в Севастополе - самый крупный земельный буржуа».

Как передает кореспонденти УНИАН, об этом он заявил на брифинге для журналистов.

«Регионалы у власти в горсовете, и все земельные вопросы решают корпоративно. Посмотрите, сколько земли роздано нынешним созывом или предыдущими составами депутатов», - заявил С.КУНИЦЫН.

По мнению главы исполнительной власти города, «региональное» большинство в горсовете «отдало однопартийцам не только «Золотой пляж», но и 19 тыс. га лесных угодий, 50 га земли в Балаклаве, 4 га на берегу Балаклавской бухты, земли «Золотой балки».

«А еще, добавил он, - сотни гектаров, которые депутаты просто раздавали друг другу, друзьям, родственникам, своим фирмам. Все это решения «послушного большинства». И «Золотой пляж» в этом же списке - за ним люди из Донецка, из Партии регионов».

Как отметил С.КУНИЦЫН, в городской администрации уже накопилось немало фактов, материалов, данных о земельных махинациях в Севастополе. В большинстве случав, как утверждает он, фигурируют фамилии депутатов. Глава города пообещал, что на севастопольском вторичном рынке земли в ближайшее время будет наведен порядок.

«Они, находясь при власти, нахватали себе, своим, подставным очень много земли. А теперь кризис грянул, и не знают, что с участками делать. Сидят, как собаки на сене. Будем разбираться по каждому случаю», - отметил С.КУНИЦЫН.

Комментируя многочисленные обвинения в свой адрес и в адрес городской администрации со стороны городского совета в «разбазаривании» земли, С.КУНИЦЫН отметил: «Со всеми этими господами у нас разговор будет короткий – в суде. Нравится им это или не нравится. Там и разберемся».