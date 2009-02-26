«Дом Севастополя» в Москве два года не строится

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН надеется, что в ближайшее время активизируется работа по строительству в Москве «Дома Севастополя».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городской администрации, в частности, анализируя итоги своей недавней рабочей поездки в российскую столицу, С.КУНИЦЫН отметил что мэрия Москвы готова к началу строительства «Дома Севастополя».

«У нас было немало встреч, в том числе в столичном правительстве, с руководителями департаментов, председателем Мосгордумы Владимиром ПЛАТОНОВЫМ. Мы проинформировали москвичей о нашем экономическом проекте (имеется ввиду «Севастопольский проект открытой экономики», предполагающий внедрение в Севастополе нового экономико-правового режима - УНИАН), предложили участвовать в инвестиционных программах. Также мы жестко поставили вопрос о строительстве «Дома Севастополя» в Москве», - сказал С.КУНИЦЫН.

Глава исполнительной власти Севастополя напомнил, что еще два года назад мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ подписал соответствующее распоряжение, и «строительство этого комплекса уже давно должно было начаться, однако то распоряжение двухлетней давности в январе этого года утратило силу, и никакого продолжения не последовало».

«Согласитесь, - сказал С.КУНИЦЫН, - все должно быть равнозначно. Поэтому тема «Дома Севастополя» в Москве была одной из главных на наших переговорах. Московские власти заверили нас, что уже готов проект нового распоряжения, оно будет подписано, и «Дом Севастополя», по сути, наше представительство – все-таки будет построен».

По информации пресс-службы администрации Севастополя, Московский культурно-деловой центр «Дом Москвы» в Севастополе» был построен в 2006 году. Учредителем МКДЦ является Государственное унитарное предприятие «Московский центр международного сотрудничества». 29 января 2007 года распоряжением Правительства Москвы №122-РП было утверждено создание Московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в Севастополе (Украина). Это трехэтажное здание площадью 1950 квадратных метров расположено на площади Нахимова. Согласно договоренностям между властями Москвы и Севастополя, аналогичный проект должен был быть реализован и в российской столице.