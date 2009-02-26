Легковушка врезались в грузовик в Крыму, один человек погиб

На скользкой дороге в Крыму ВАЗ-2101 врезался в груженый ЗИЛ – один человек погиб.

Как сообщает пресс-служба крымского управления МЧС, автоавария произошла накануне на трассе Евпатория-Мирный, в 12-ти километрах от села Штормовое.

«Ехавшую из Евпатории «копейку», по словам очевидцев, выбросило на встречную полосу, по которой двигался груженый ЗИЛ. Легковушка врезалась в переднее левое колесо грузовика, и обе машины вынесло на обочину, – сказал начальник сектора пропаганды Евпаторийского горуправления МЧС Сергей ЛИСАНЕЦ. – От удара у ЗИЛа вылетело переднее стекло, помяло переднюю часть, что касается «Жигулей» – то машина оказалась разбита всмятку».

37-летний житель Евпатории, находившийся за рулем ВАЗа, от полученных травм скончался на месте. Спасатели МЧС с помощью гидравлических ножниц разрезали «копейку» и достали тело погибшего.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.