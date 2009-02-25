Оплошностью людей Луценко заинтересовались уже в СНБО

Представители Совета национальной безопасности и обороны Украины собирают информацию об инциденте с участием бойцов спецподразделения «Беркут» в крымском поселке Мирное, в результате которого пострадала семья мирных жителей.

Сегодня председатель Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа ДЖЕМИЛЕВ вместе со своим первым заместителем Рефатом ЧУБАРОВЫМ провели в Крыму встречу с представителями СНБО, сообщили в пресс-службе Меджлиса.

«Представители СНБО Украины рассказали, что посетили дом ХАИРОВЫХ и лично убедились в скромности условий проживания потерпевших, основным доходом которых являются заработная плата трудоустроенных членов семьи», - говорится в сообщении Меджлиса.

По словам представителей СНБО, сегодня стоит задача - собрать как можно больше информации об инциденте и дать ему объективную оценку. В свою очередь руководители Меджлиса отметили, что не акцентируют внимание на этническом характере произошедшего, но в то же время «не могут полностью, до момента вынесения решения суда, исключить версию провокации».

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Меджлис распространил заявление о нападении сотрудников «Беркута» на семью ХАИРОВЫХ в поселке Мирное. Более 10 вооруженных бойцов взломали двери, окна и забросали дом ХАИРОВЫХ светошумовыми гранатами, одна из которых при взрыве оторвала руку пожилому хозяину. Пострадавшему пришлось ампутировать кисть левой руки. Кроме того, во время штурма дома пострадал сын хозяина.

Милиция Крыма заявляет, что не собиралась нападать на семью крымских татар, а проводила операцию по задержанию находящегося в розыске преступника.

Крымский милицейский Главк совместно с прокуратурой проводят проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям каждого сотрудника, участвовавшего в проведении операции. Возбуждено уголовное дело.

Руководство МВД извинилось перед семьей ХАИРОВЫХ за непрофессиональные действия работников милиции.