Февральские пенсионные выплаты профинансированы в Крыму на 100%

Главным управлением Пенсионного фонда Украины в АРК по состоянию на 25 февраля пенсионные выплаты профинансированы в сумме 518,6 млн. грн., что составляет 100% от месячной потребности.

По данным ГУ ПФУ в АРК, на выплату пенсии, которая выплачивается через отделения почтовой связи, перечислено 267,5 млн. грн. Это обеспечивает выплату пенсии 313,7 тыс. пенсионерам, получающим пенсию с 4 по 22 февраля.

На банковские учреждения, уполномоченные производить выплату пенсий, перечислено 251,1 млн. грн. Это обеспечивает выплату 236,7 тыс. пенсионерам, получающим пенсии в банках с 4 по 25 февраля.