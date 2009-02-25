Прокуратура завела дело на крымского налоговика-вымогателя

Прокуратура Кировского района Крыма возбудила уголовное дело в отношении налогового милиционера, который вымогал деньги с предпринимателя за то, чтобы не проводить проверку его деятельности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, старшего оперуполномоченного отделения борьбы с незаконным оборотом подакцизных товаров отделения налоговой милиции ГНИ в Феодосии задержали 23 февраля при получении одной тысячи долларов США. "Такую сумму налоговик потребовал от предпринимателя, чтобы не беспокоить его проверками", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Крыма.

Надзорное ведомство квалифицировало действия сотрудника налоговой по ч.2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.