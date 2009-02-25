Кравчук подтолкнул горсовет Севастополя поработать в субботу

В Севастополе в эту субботу на внеочередн пленарном заседании сессии горсовета будет обсуждаться общественно-политическая ситуация в городе и в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель горсовета Валерий САРАТОВ.

Он отметил, что к этому местных депутатов подтолкнуло вчерашнее обращение первого Президента Украины Леонида КРАВЧУКА к действующему Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, которое «очень остро и точно определило ту ситуацию, в которой находятся и страна, и город Севастополь».

В.САРАТОВ отметил, что сразу по завершении сессионного заседания, в 11.00 депутаты выйдут на митинг на площади Нахимова.

«Потому что страна вообще попадает в период распада, можно так сказать, и в этом сегодня главная проблема Севастополя и всех других регионов», - сказал В.САРАТОВ и отметил, что решение о проведении митинга принято сегодня на заседании координационного совета руководителей городских организаций политических партий и общественных организаций.