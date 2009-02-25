Гриценко хочет, чтобы в голове Ющенко что-то перемкнуло

Народный депутат Украины, лидер Всеукраинской общественной организации «Гражданская позиция» Анатолий ГРИЦЕНКО считает нецелесообразным проведение в стране досрочных президентских выборов.

«Я не уверен, что решение, которое предлагается, будет реализовано, я также не уверен, что его нужно реализовывать», - сказал А.ГРИЦЕНКО сегодня на пресс-конференции в Симферополе, комментируя призыв первого Президента Украины Леонида КРАВЧУКА к нынешнему главе государства Виктору ЮЩЕНКО добровольно подать в отставку и объявить досрочные президентские выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, по убеждению депутата, В.ЮЩЕНКО нужно дать доработать срок на президентом посту. «Пусть Виктор ЮЩЕНКО добудет свой срок на посту, потом будет избран новый Президент, и будем работать по-другому. Я бы сейчас не втягивал Украину в досрочные выборы», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

При этом он назвал призыв Л.КРАВЧУКА «криком души». «Это его гражданская позиция, неприятие всего того, что происходит, и понимание своей гражданской ответственности за то, что нужно что-то делать в этой стране», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

«Я бы хотел, чтобы Президент ЮЩЕНКО услышал Президента КРАВЧУКА, и чтобы у него в голове что-то перемкнуло и направило его на более эффективную работу в интересах Украины. Может, в этом главный месседж Леонида Макаровича (КРАВЧУКА)», - добавил депутат.