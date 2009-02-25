Тимошенко инициирует преодоление вето Ющенко на закон об «Артеке»

Фракция БЮТ намерена инициировать в Верховной Раде преодоление вето Президента на закон о государственной поддержке детских центров «Артек» и «Молодая гвардия».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании правительства.

«Наложение вето на закон об «Артеке» - это просто сегодня вызов не только детям, а всему обществу, поэтому мы будем настаивать на том, чтобы в первую неделю работы Верховной Рады первым вопросом был поставлен вопрос преодоления этого вето и нормальное финансирование «Артека», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также сообщила, что сегодня на заседании правительства планируется заслушать отчет о состоянии дел в международном детском центре «Артек».

«Я хотела бы, чтобы мы сегодня услышали обо всех шагах, которые предпринимает правительство для того, чтобы дети нормально жили и учились в известной мировой здравнице «Артек», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля Президент заветировал Закон Украины «О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров «Артек» и «Молодая гвардия» (№ 906–VI), принятый Верховной Радой 3 февраля.

По мнению главы государства, принятый закон имеет ряд недостатков, которые будут создавать препятствия в работе указанных детских учреждений.

В частности, как заявил 23 февраля первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК, что В.ЮЩЕНКО применил право вето к закону о поддержке «Артека» с целью сохранения в государственной собственности 2,8 гектаров земли.

А.ШЛАПАК отметил, что это вето никоим образом не заблокировало деятельность этих детских центров. Президент не мог не заметить, что в законе при определении размера земельных участков, которые предоставлены в постоянное пользование центру «Артек» и принадлежат к землям государственной собственности и не подлежат отчуждению, не учтен земельный участок размером 2,8 гектара бывшего пансионата «Аю-Даг» (с пляжной зоной), который находится в «Артеке» на праве хозяйственного ведения.

«Это позволит сохранить его в государственной собственности», – сказал А.ШЛАПАК. Он отметил, что это замечание является принципиальным.

При этом первый заместитель главы Секретариата Президента напомнил, что В.ЮЩЕНКО подписал закон «О внесении изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете на 2009 год», который предусматривает увеличение финансирования международного детского центра.