Ющенко дал Генпрокуратуре неделю на разборки с «Беркутом» в Крыму
Медведько получил письмо от Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Генеральная прокуратура должна дать правовую оценку действиям «Беркута», в результате которых пострадал невиновный человек.
Об этом говорится в письме главы государства в адрес генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО, сообщили в пресс-службе Президента.
«Широкую огласку среди общественности приобрел факт применения специальных средств работниками специального подразделения милиции «Беркут» в селе Мирное Автономной Республики Крым, что привело к ранению местного жителя М.ХАИРОВА», – говорится в письме В.ЮЩЕНКО.
«Меня как главу государства особенно тревожит то, что от непрофессиональных действий работников милиции пострадал невиновный человек», – говорится в письме.
А.МЕДВЕДЬКО должен лично проконтролировать принятие безотлагательных мер прокурорского реагирования, дать правовую оценку действиям соответствующих служебных лиц и о результатах сообщить Президенту Украины в недельный срок.