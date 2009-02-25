Ющенко дал Генпрокуратуре неделю на разборки с «Беркутом» в Крыму

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Генеральная прокуратура должна дать правовую оценку действиям «Беркута», в результате которых пострадал невиновный человек.

Об этом говорится в письме главы государства в адрес генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО, сообщили в пресс-службе Президента.

«Широкую огласку среди общественности приобрел факт применения специальных средств работниками специального подразделения милиции «Беркут» в селе Мирное Автономной Республики Крым, что привело к ранению местного жителя М.ХАИРОВА», – говорится в письме В.ЮЩЕНКО.

«Меня как главу государства особенно тревожит то, что от непрофессиональных действий работников милиции пострадал невиновный человек», – говорится в письме.

А.МЕДВЕДЬКО должен лично проконтролировать принятие безотлагательных мер прокурорского реагирования, дать правовую оценку действиям соответствующих служебных лиц и о результатах сообщить Президенту Украины в недельный срок.