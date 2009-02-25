Ющенко, Януковича и Тимошенко призывают прекратить грызню

Народный депутат Украины, лидер Всеукраинской общественной организации «Гражданская позиция» Анатолий ГРИЦЕНКО призывает Президента Виктора ЮЩЕНКО, премьера Юлию ТИМОШЕНКО и главу Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА к переговорному процессу для преодоления кризисной ситуации в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, А.ГРИЦЕНКО сегодня на пресс-конференции в Симферополе заявил, что ни В.ЮЩЕНКО, ни Ю.ТИМОШЕНКО, ни В.ЯНУКОВИЧ «не способны объединить страну, не способны вести её вперед». «Вся социология показывает: больше половины общества не хотят поддерживать этих лидеров. Это же очевидно. Если они сейчас это не поймут, если дальше будет эта грызня и война, на фоне того, что происходит в стране, тогда это может закончиться печально», - сказал депутат.

А.ГРИЦЕНКО предлагает В.ЮЩЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧУ сесть за стол переговоров. «Попробовать отбросить все личные амбиции и личные проблемы, договориться, создать нормальное правительство и пробовать преодолевать кризис. Шанс есть, вероятность его маленькая с учетом личных отношений (трёх этих политиков), но, в конце концов, политики не обязаны друг друга любить и целоваться, они должны работать», - сказал депутат.

По его мнению, если «этот шанс не будет использован», то есть два варианта развития событий. «Первый вариант: ЮЩЕНКО, ЯНУКОВИЧ и ТИМОШЕНКО стоят на краю пропасти и смотрят, что там внизу делает народ Украины. Второй вариант: народ Украины стоит на краю пропасти и смотрит, что там внизу делает ЮЩЕНКО, ЯНУКОВИЧ и ТИМОШЕНКО. (Народ) снесёт эту власть, если она будет и дальше неадекватна», - считает А.ГРИЦЕНКО.