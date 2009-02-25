В Крыму сельский председатель погорел на взятке

В Крыму правоохранители задержали председателя одного из сельских советов Сакского района автономии, который требовал и получил 900 долларов США взятки.

Деньги чиновник требовал от директора малого предприятия за выдачу решения сельсовета об оформлении права собственности на нежилое помещение, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.