МВД возместит ущерб семье, пострадавшей от «Беркута» в Крыму

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО обещает, что МВД возместит ущерб семье, которая понесла моральный, физический и материальный ущерб в результате непрофессиональных действий спецподразделения «Беркут» в крымском поселке Мирное.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Лечение и косметический ремонт (в доме пострадавших – УНИАН) будет проходить за наши средства (с Николаем ИЛЬИЧЕВЫМ (начальник ГУ МВД Украины в Крыму – УНИАН)», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он отметил, что пострадавшие могут обращаться в суд с требованием возмещения. «А милиция признает их иск, и служба возместит их ущерб», - заверил Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он напомнил, что сейчас работает комиссия по расследованию этого инцидента, уже отстранены руководитель «Беркута» и сотрудники, принимавшие участие «в операции».

Вместе с тем, Ю.ЛУЦЕНКО назвал произошедшее в Мирном, «досадным стечением обстоятельств».