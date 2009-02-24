В Севастополе от бизнесмена требовали $450 тысяч взятки

11:46, 24 февраля 2009
Крым
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Правонарушители задержаны

В Севастополе задержан председатель и член правления жилищно-строительного кооператива, которые требовали 450 тыс. дол. взятки от частного предпринимателя.

Как сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, взятка требовалась от частного предпринимателя как представителя 50 физических лиц за принятие последних в кооператив и предоставление им в постоянное пользование земельных участков (общая площадь 5 гектаров, расположенные в лесном массиве Сапун-Горы).

Правонарушители задержаны во время получения части взятки в сумме 200 тыс. дол.

Принимаются меры по установлению других фактов взяточничества.

Прокуратурой Севастополя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

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