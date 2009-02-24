Прокуратура возбудила дело по факту милицейского инцидента

Прокурор Симферопольского района Крыма возбудил уголовное дело по ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины по факту инцидента в поселке Мирное, где в результате действий сотрудников спецподразделения «Беркут» пострадала мирная семья.

«Действия сотрудников спецподразделения «Беркут» и Симферопольского райотдела милиции квалифицированы как превышение служебных полномочий, которое повлекло тяжелые последствия», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Крыма.

Выясняются все обстоятельства инцидента.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля более 10 вооруженных бойцов ворвались в дом Хаировых в поселке Мирное. Сотрудники спецподразделения взломали двери, окна и забросали дом светошумовыми гранатами, одна из которых при взрыве оторвала руку пожилому хозяину. Пострадавшему пришлось ампутировать кисть левой руки.

Милиция Крыма заявляет, что не собиралась нападать на семью крымских татар, а проводила операцию по задержанию находящегося в розыске преступника.

Крымский милицейский Главк вместе с прокуратурой проводят проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям каждого сотрудника, участвовавшего в проведении операции.

Руководство МВД извинилось перед семьей Хаировых за непрофессиональные действия работников милиции.