82% украинцев не считают решение языкового вопроса актуальным

Сегодня подавляющее большинство украинцев считают, что языковой вопрос не нуждается в безотлагательном решении (44%) или же не является актуальным вообще (38%).

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, который провел «Українське демократичне коло» по заказу Института политики.

Так, отвечая на вопрос «Среди политиков ведется достаточно много споров, касающихся «языкового вопроса», в частности, статуса русского языка. Насколько актуальным является его решение лично для вас?», только 15% респондентов отметили, что языковой вопрос требует своего немедленного решения.

В ходе опроса ставился также вопрос о видении украинцами статуса православной церкви в Украине - «В последнее время в обществе достаточно часто поднимается вопрос создания в Украине единой поместной православной Церкви. Как Вы считаете, православная церковь в Украине должна быть...».

В ответ на это 39% опрошенных отметили, что в Украине должна существовать единая поместная православная церковь, подчиненная Киевскому патриархату, а 24% придерживаются мнения о том, что УПЦ должна быть составляющей Русской православной церкви, связанной с Московским патриархатом. Вместе с тем, более чем треть респондентов (35%) затруднялись с формулированием своего отношения к этому вопросу.

Опрос проведен с 30 января по 5 февраля 2009 года. По месту жительства опрошено 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает ±2,5%.