Севастополь получил лимиты газа в размере 7 млн. куб. м

На последнюю декаду февраля Севастополь получил лимиты поставок природного газа в размере 7 млн. куб. м.

"При этой погоде (в Севастополе сохраняется плюсовая погода - УНИАН) такого количества "голубого топлива" нам должно хватить", - сказал начальник Главного управления ЖКХ городской государственной администрации Владимир ХИБУЧЕНКО.

В то же время он подчеркнул, что "положение критическое по теплоснабжению".

По информации В.ХИБУЧЕНКО, сегодня утром из-за низкого давления газа остановилась котельная на улице Ерошенко, а в выходные "лихорадило" Камышовскую котельную - самую крупную в городе. "Будем добиваться, чтобы весь положенный Севастополю газ мы получали, тем более что наш регион платит за топливо и лимиты получил", - отметил В.ХИБУЧЕНКО.