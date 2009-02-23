Ошибочный штурм: крымчанину оторвало руку. Милиции очень жаль...

По предварительным оценкам, причиной инцидента в поселке Мирный Симферопольского района Крыма стали недостаточно профессиональные действия работников милиции, которые разыскивали подозреваемого в совершении преступления.

"В частности, их неадекватная оценка угрозы, которая могла возникнуть при задержании подозреваемого, и не взвешенное решение относительно применения спецсредств работниками спецподразделения "Беркут", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Украины.

В заявлении ведомство напомнило, что бойцы "Беркута" привлекаются к участию в мероприятиях по задержанию опасных преступников по требованию работников оперативных подразделений и в соответствии с решением руководства соответствующего органа внутренних дел.

"Учитывая имеющуюся информацию, есть основания полагать, что решение относительно проведения силового проникновения в помещение жителя села Мирное, где мог скрываться подозреваемый, и применение спецсредств было ошибочным", - подчеркнуло МВД.

Руководство министерства выразило искреннее сожаление по поводу инцидента и от имени всей системы МВД попросило прощения у пострадавшего и членов его семьи.

Для установления всех обстоятельств инцидента работниками Главка МВД в Крыму совместно с органами прокуратуры осуществляется проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям каждого работника, причастного к организации и проведению операции.

Объективность проверки обстоятельств инцидента находится на личном контроле министра Юрия ЛУЦЕНКО.