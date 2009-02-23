Участники митинга в Симферополе сожгли символику НАТО

До 400 активистов Русской общины Крыма, Партии регионов, партий "Русский блок" и "Союз" на митинге в Симферополе выразили протест против вступления Украины в НАТО и заявили о поддержке Черноморского флота Российской Федерации.

"Мы уверены, что в Крыму никогда не будет НАТО, мы уверены, что Украина никогда не будет в НАТО, что город Севастополь был, есть и будет базой Черноморского флота Российской Федерации", - заявил лидер Русской общины Крыма, первый вице-спикер крымского парламента Сергей ЦЕКОВ в ходе акции перед зданием Верховного Совета автономии.

Как передает корреспондент УНИАН, собравшиеся выступали на митинге "Здравствуй, Россия! НАТО, прощай!" под флагами РФ и Крыма, транспарантами "Будущее Украины - в Союзе с Россией!" и "Слава Великой России - слава русскому народу - победителю!". Также участники акции держали большой портрет Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА и два маленьких портрета российского премьера Владимира ПУТИНА.

Митингующие под крики "НАТО - нет!" сожгли флаг Альянса.

Участники акции призвали "представителей патриотических сил Украины, стоящих на антинатовских, пророссийских позициях," развернуть в 2009 году масштабную всеукраинскую кампанию под лозунгом "Здравствуй, Россия! НАТО, прощай!".

"Мы выражаем твердую уверенность в том, что современная Украина должна стремиться, прежде всего, к восстановлению союзных отношений с Россией, вплоть до полного воссоединения двух братских славянских государств во имя настоящего и будущего украинского и русского народов, исторические интересы которых полностью совпадают", - говорится в резолюции митинга.

По данным организаторов, на акцию собралась тысяча человек, по данным милиции - 200, по реальным оценкам журналистов - до 400-х человек.