В Севастополе планируют построить теплонасосную станцию

В Севастополе будет построена первая в Украине теплонасосная станция, которая в 2-3 раза уменьшит себестоимость обеспечения теплом горожан.

Как сообщили в пресс-службе Севастопольского городского совета, об этом заявил глава горсовета Валерий САРАТОВ.

«В Севастополе уже два года ведется работа над применением тепловых насосов в энергетике города, и этот проект вошел в программу реформирования системы теплоснабжения, которую депутаты приняли в декабре прошлого года, и сегодня готова вся предпроектная документация для того, чтобы реализовать данный проект на базе Камышовской котельной», - сообщил В.САРАТОВ.

Он считает, что наличие подобной теплонасосной станции позволит кардинально улучшить теплообеспечение около 108 тысяч жителей Гагаринского района и сэкономить порядка 15% газа, подаваемого в город, а также снизить в дальнейшем тарифы для населения на теплообеспечение.

По информации В.САРАТОВА, источниками финансирования данного проекта - а необходимо около 18 млн. евро - могут стать «частично средства, предусмотренные Киотским протоколом, поскольку в результате применения новых технологий сокращается выброс углекислого газа в атмосферу и соответственно появляется право на квоту».

Вторым источником, по его мнению, в случае принятия Кабинетом министров Украины постановления по реализации проекта теплонасосной станции в Севастополе, должны стать бюджетные деньги, плюс софинансирование из местного бюджета.

«В случае решения вопроса о финансировании, такая теплонасосная станция может быть построена уже через полгода, и окупится она в течение трех лет», - сказал председатель горсовета.

Справка УНИАН. Тепловые насосы представляют собой энергосберегающее экологически чистое технологическое оборудование, внедрение которого позволяет не только уменьшить затраты органического топлива на получение тепла, но и существенно снизить загрязнение окружающей среды. Принцип действия теплового насоса базируется на реализации обратного термодинамического цикла.

По данным экспертов, при рационально организованной системе теплоснабжения на базе тепловых насосов со средним коэффициентом преобразования 3,5 затраты топлива могут быть уменьшены по сравнению с крупными отопительными котельными в 1,2-1,8 раз, по сравнению с мелкими котельными и индивидуальными теплогенераторами - в 2-2,6 раза и по сравнению с электронагревателями - в 3-3,6 раза.