В Крыму пытались сорвать презентацию книги о «Нахтигале»

До 150 сторонников Прогрессивной социалистической партии Украины, партии ”Русский блок” и Русской общины Крыма сегодня в Симферополе пытались сорвать презентацию книги ”Нахтигаль в вопросах и ответах” и сборников фотографий ”Бандера и бандеровцы”, проводимую крымскими активистами Всеукраинского объединения ”Свобода”.

Как передает корреспондент УНИАН, на улице перед входом в здание, в одном из помещений которого была запланирована презентация, собрались пикетчики с транспарантами ”Бандеровские гниды, вон из Крыма!”, ”Нет фашистским прихвостням в благославенном Крыму!”, портретами Адольфа Гитлера и Степана Бандеры с дорисованной свасткой. Пикетчики скандировали: ”Бандеры, вон из Крыма!”, ”Крымчане - дети ветеранов, оккупантов не боятся!”, ”Решения Нюрнбергского процесса в жизнь!”. Собравшиеся потребовали запретить деятельность ВО ”Свободы” в Крыму.

Непосредственно возле входа в здание находились сотрудники милиции. Правоохранители сообщили журналистам о поступившем звонке о заминировании здания. Позже выяснилось, что взрывное устройство найдено не было - звонок о заминировании оказался ложным.

Милиционеры не пускали пикетчиков в здание, не смогли туда пройти через основной вход и журналисты. Активисты ПСПУ и Русской общины требовали пропустить их, получив отрицательный ответ милиции, они начали обвинять ее в том, что она защищает ”оккупантов”.

Тем временем, представители ”Свободы” провели презентацию и пресс-конференцию для нескольких журналистов, которым удалось пройти в здание. Там также оказался представитель Русской общины Крыма, депутат парламента автономии Андрей КОЗЕНКО. Он вынес из здания на улицу один экземпляр книги Мирослава Кальбы ”Нахтигаль в вопросах и ответах” и пару буклетов с изображением С.Бандеры. Пикетчики все это порвали, а затем сожгли. А.КОЗЕНКО заявил журналистам, что ”Свобода” пропагандирует фашизм, а сегодняшнее собрание активистов этой организации является незаконным. ”Они собрались в частной квартире для пропаганды фашизма и национализма, их собрание было незаконно, оно было кратковременное. Хорошо, что моя физическая целостность была сохранена, однако они открыто мне угрожали расправой”, - сказал крымский депутат.

Представители ВО ”Свобода” в комментарии журналистам заявили, что их собрание является законным. ”Это никакая не конспиративная квартира, это наш офис”, - сказал руководитель избирательного штаба Крымской организации ВО ”Свобода” Александр БОЛТЯН.

”Сегодня, 23 февраля, - 90 лет со дня рождения одного из идеологов Организации украинских националистов Петра ПОЛТАВЫ, мы сегодня презентовали сборник его произведений ”Концепция самостоятельной Украины”, сборники фотографий ”Бандера и бандеровцы”, ”Основатели ОУН” и ”Украинские сечевые стрельцы”, также мы презентовали книжку о Нахтигале”, - сказал он.

А.БОЛТЯН также заявил, что представители тех организаций, которые собрались перед зданием на пикет, ”теряют свой рейтинг и пытаются сделать какие-либо политические провокации”, чтобы привлечь к себе внимание.

Сторонники ПСПУ, партии ”Русский блок” и Русской общины Крыма разорвали портреты С.Бандеры и А.Гитлера, поздравили друг друга с 23 февраля - Днем защитника Отечества - и разошлись.