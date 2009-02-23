Доллар достигнет 10 гривен уже на этой неделе?

Наличный курс доллара впервые за полтора месяца превысил 9 грн/$ из-за действий Национального банка, который пытается административно регулировать рынок и продает валюту в небольших объемах, заявили банкиры. По их прогнозам, при такой скорости роста доллар на этой неделе достигнет 10 грн, пишет "Коммерсантъ-Украина".

В субботу-воскресенье курс наличного доллара преодолел отметку в 9 грн/$. Этому предшествовало планомерное подорожание валюты на межбанковском рынке, где, по данным интернет-системы UkrDealing, доллар подскочил с 8,05/8,20 грн/$ в понедельник до 8,31/8,55 грн/$ в пятницу. При этом НБУ не хотел менять тактику и продавал валюту по 7,79 грн/$, что лишь на 9 коп. выше неизменного официального курса. Вчера банки в Киеве продавали доллар по 9,0-9,2 грн/$. Последний раз так дорого он стоил в начале января.

Девальвацию гривны банкиры объясняют экономической и политической нестабильностью. "Рост курса был ожидаемым, прогнозы начинают сбываться. Теперь он будет расти дальше из-за экономической и политической ситуации в стране. Экономика остановилась, экспорта нет, а политики добиваются своих целей накануне выборов",– считает казначей одного из банков. "Такое всегда происходит, когда курс искусственно регулируют. У Нацбанка нет денег, продавать до получения второго транша МВФ ему нечего",– говорит один из банкиров. Второй транш должен составить SDR 1,8 млрд, или $1,847 млрд. По мнению собеседника Ъ, если доллар будет дорожать так быстро, на этой неделе он может достигнуть 10 грн/$.

Главной причиной девальвации банкиры считают ручное регулирование курса. Еще 11 февраля НБУ запретил банкам проводить валютные операции (в том числе по поручениям клиентов) по курсу, который "существенно превышает средневзвешенный курс рынка" – в четверг 7,87 грн/$. "В последнее время НБУ постоянно шлет банкам письма с требованием проводить валютные операции по курсу, который он берет с потолка,– рассказывает один из казначеев.– Банки, которые привязаны к НБУ и не могут без его рефинансирования, теряют клиентов, а банки, которым наплевать, выдумывают уловки, например привязку к евро или рублю, или комиссии".

Впрочем, руководитель группы советников главы НБУ Валерий Литвицкий утверждает, что до конца марта Нацбанк может потратить на поддержку курса около $2,5 млрд.

Данные НБУ говорят о том, что у него осталось немного денег для интервенций. Международные резервы НБУ на 1 февраля составили $28,82 млрд, а к 31 марта валовые резервы НБУ (без учета второго транша) должны быть не меньше $26,3 млрд. Таким образом, на интервенции остается $2,5 млрд, но, по данным господина Литвицкого, с начала февраля НБУ уже продал на межбанке $1,15 млрд. С учетом требуемой проплаты НАК "Нафтогаз Украины" до 7 марта около $360-450 млн за газ у НБУ остаются свободными $0,92-0,96 млрд – по $35 млн в день.