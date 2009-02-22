Меджлис заявляет о нападении «Беркута» на семью крымских татар

Меджлис крымскотатарского народа заявляет о нападении сотрудников спецподразделения «Беркут» на семью крымских татар в поселке Мирный Симферопольского района Крыма.

В распространенном сегодня пресс-службой Меджлиса сообщении утверждается, что нападение на семью Мустафы ХАИРОВА совершено в воскресенье около часа ночи. В доме находились М.ХАИРОВ, его супруга Урие и их взрослый сын Эйваз

«В дом, где проживает семья Мустафы ХАИРОВА, ворвались более 10-ти вооруженных сотрудников подразделения МВД «Беркут» в полной экипировке и в масках», - отмечается в сообщении.

В нем также говорится, что нападавшие избили Э.ХАИРОВА и ранили его отца.

«Проснулась от шума, выбежала на звуки взрыва на кухню, где увидела лежащего на полу сына. Я попыталась подойти к нему, но меня оттаскивали напавшие. В это же время я услышала резкий и громкий взрывной хлопок, крики мужа, затем увидела и его самого, стоящего в комнате раздетым с оторванной рукой, кровавым месивом вместо руки», - цитирует Меджлис слова супруги пострадавшего.

«Я подняла с пола большую гильзу, видимо от разорвавшейся гранаты, но ее тут же выхватили из моих рук. В комнату вошел мужчина в штатском, ответил на входящий телефонный звонок, уточнил у нас наш адрес и сказал, что произошла ошибка», - сказала У.ХАИРОВА. По ее словам, мужчина начал убеждать «никуда не заявлять о происшествии, обещая, что возместят ущерб – оплатят все расходы по лечению мужа и сделают ремонт в доме».

«Сотрудники подразделения МВД «Беркут» после прихода сотрудника в штатском уехали. Перед уходом они внимательно осмотрели все комнаты и подобрали какие-то предметы, среди которых я успела увидеть большие гильзы», - заявила У.ХАИРОВА.

Пострадавшему М.ХАИРОВУ пришлось ампутировать кисть левой руки, утверждается в сообщении.

Меджлис требует от Генеральной прокуратуры Украины немедленного расследования обстоятельств произошедшего.

Отдел связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Крыму вечером в воскресенье для комментария недоступен.