Вице-спикер называет неадекватным решение Президента об «Артеке»

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает неадекватным решение Президента Виктора ЮЩЕНКО применить право вето к закону, который касается поддержки детских центров «Артек» и «Молодая гвардия».

Об этом он заявил сегодня в комментарии УНИАН.

Н.ТОМЕНКО отметил, что последние несколько месяцев Секретариат Президента называл разные имена виновных в проблемах «Артека», кроме главы государства.

Заместитель председателя ВР отметил, что правительство быстро и ответственно отреагировало на проблемы детского лагеря, также поступил и парламент. Н.ТОМЕНКО напомнил, что 3 февраля были приняты соответствующие законы, а 6 февраля они были направлены Президенту на подпись.

«Но две недели законы лежали у Президента, а затем были ветированы», - сказал он.

По мнению вице-спикера, даже если в законе есть неоднозначные нормы, на которые обратил внимание глава государства, то можно было бы пойти другим путем. В частности, Президент должен был подписать закон и дать возможность «Артеку» подготовиться к летнему сезону. За это время В.ЮЩЕНКО мог бы внести в парламент новый законопроект, который бы исправил недостатки.

Н.ТОМЕНКО прогнозирует, что ВР оперативно отреагирует на такие действия главы государства и преодолеет вето на закон, касающийся детских центров.

«Это вето является специфическим с точки зрения морали», - убежден вице-спикер.

Как сообщал УНИАН , 20 февраля Президент Украины заветировал Закон Украины «О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров «Артек» и «Молодая гвардия» (№ 906–VI), принятый Верховной Радой 3 февраля.