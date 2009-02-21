850 новых рабочих мест создано с начала года в Севастополе

В Севастополе с начала года создано 848 новых рабочих мест, ликвидировано на 60 мест больше.

Об этом сообщил начальник Севастопольского городского центра занятости Александра КЛИМОВ на заседании антикризисной группы по минимизации негативных последствий экономического кризиса в городе Севастополе, прошедшем в городской государственной администрации под председательством ее главы Сергея КУНИЦЫНА.

По словам А.КЛИМОВА, примечателен уже сам факт, что баланс рабочих мест в условиях финансового и экономического кризиса примерно держится.

А.КЛИМОВ уточнил, что в этом году создано в 2 раза меньше рабочих мест, чем за этот же период прошлого, в то же время он выразил надежду, что ближе к весне произойдет «оживление жизнедеятельности в городе».

По его словам, на сегодня на учете в городском центре занятости состоит 2430 человек, из них 2300 безработных. «С начала года рынок увеличился на 300 человек», - отметил А.КЛИМОВ. По его мнению, «в принципе, это достаточно мягкая ситуация, потому что, оценивая, что имеют наши соседи и чуть-чуть подальше, там процессы, конечно, значительно сложнее проходят».

По информации А.КЛИМОВА, с начала года было подано на увольнение 1632 человек, и за этот период 340 человек было уволено, 90 из них стали на учет. Доля сокращенных на сегодня на рынке труда составляет 6,8%.

«Резко снизилось количество тех граждан, которые были уволены по статье 36 пункт 1 (по соглашению сторон). В основном сейчас (35%) это те, кто увольняются по собственному желанию», - сообщил он.

По информации руководителя центра занятости, значительная часть поданных на увольнение кандидатур - вольнонайомные, работающие в воинских частях Черноморского флота РФ и Военно-морских сил Украины. При этом он отметил, что если с украинского флота традиционно подают списки на увольнение работников в связи с реорганизацией, и это несколько десятков человек, «то, что касается ЧФ РФ – из порядка 500 человек, поданных нам в списках, ожидаем, что человек 400 придет к нам».

Как считает А.КЛИМОВ, «расслабляться нельзя, потому что по данным Госуправления статистики, по состоянию на декабрь по нашему городу порядка 7 тысяч человек находились в скрытой безработице, и это составляет 9% от общего числа занятого населения города».