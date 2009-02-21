Грача выгнали из руководства КПУ

Народного депутата Украины, лидера крымских коммунистов Леонида ГРАЧА на пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Украины вывели из состава президиума партии.

Об этом УНИАН сообщил источник в КПУ.

По информации источника, со 147 членов партии, присутствовавших на пленуме, лишь 15 проголосовали против этого решения.

Как отмечалось на пленуме, Л.ГРАЧ своими заявлениями пытался спровоцировать раскол партии. Также ему в вину ставилось то, что после решений партии он вне партийной прессы вел дискуссию относительно этих решений.

Источник сообщил, что во время выступления Л.ГРАЧ прямо не заявлял, что его исключение из руководящего органа в партии может привести к расколу КПУ, однако намекнул, что крымская организация КПУ не поймет сегодняшнего решения пленума.