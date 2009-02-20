В Симферополе пройдет митинг «Здравствуй, Россия!»

Всекрымский антинатовский митинг, посвящённый Дню защитника Отечества, состоится 23 февраля в Симферополе.

Акция пройдет на площади перед Верховным Советом автономии под лозунгом «Здравствуй, Россия!», сообщает пресс-служба Русской общины Крыма.

«Сценарий антинатовского митинга в Симферополе предусматривает демонстративное уничтожение символов НАТО», - говорится в сообщении.

В акции ожидается участие активистов и сторонников Русской общины Крыма, партии «Русский блок», Партии регионов и Компартии.

Участники всекрымского митинга примут обращение к общественно-политическим силам Украины с призывом развернуть всеукраинскую антинатовскую кампанию под лозунгом «Здравствуй, Россия! Прощай, НАТО!».