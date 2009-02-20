В Симферополе пройдет митинг «Здравствуй, Россия!»
17:34, 20 февраля 2009Крым
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Символику НАТО уничтожат
Всекрымский антинатовский митинг, посвящённый Дню защитника Отечества, состоится 23 февраля в Симферополе.
Акция пройдет на площади перед Верховным Советом автономии под лозунгом «Здравствуй, Россия!», сообщает пресс-служба Русской общины Крыма.
«Сценарий антинатовского митинга в Симферополе предусматривает демонстративное уничтожение символов НАТО», - говорится в сообщении.
В акции ожидается участие активистов и сторонников Русской общины Крыма, партии «Русский блок», Партии регионов и Компартии.
Участники всекрымского митинга примут обращение к общественно-политическим силам Украины с призывом развернуть всеукраинскую антинатовскую кампанию под лозунгом «Здравствуй, Россия! Прощай, НАТО!».
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