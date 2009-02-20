Крыму нужна комплексная программа реставрации памятников истории

Прокуратура Крыма настаивает на необходимости создания комплексной республиканской программы воссоздания, реставрации, охраны и использования памятников истории, культуры, архитектуры.

Об этом говорится в письме прокурора Крыма Владимира БОЙКО к председателю Совета министров автономии Виктору ПЛАКИДЕ.

"Руководитель надзорного ведомства обращает внимание крымских властей на многочисленные факты строительства в автономии культовых сооружений без необходимых разрешительных документов. В частности, в документе как один из примеров описывается ситуация в Феодосии, где православная, римо-католическая, исламская, армяно-григорианская конфессии возводят священные дома, которые фактически по закону являются самостроями. В связи с этим прокуратура требует от контролирующих органов проверить соблюдение законодательства при строительстве объектов культового назначения", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Кроме того, в письме отмечается, что конфликты вокруг строительства тех или иных сооружений, которые перманентно возникают в Крыму, "требуют выработки критериев допустимости и оснований для воссоздания памятников, связанных с историческими событиями или историческими личностями".

"Надзорное ведомство напоминает местным властям о том, что еще два года назад они собирались разработать и утвердить перспективную схему размещения культовых объектов. В проведении этой работы есть настоятельная необходимость", - заявили в прокуратуре.