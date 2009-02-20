В Севастополе начали праздновать День защитника Отечества

В Севастополе начались торжественные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества.

Как передает корреспондент УНИАН, в 15 часов в Севастопольском центре культуры и искусств начался городской праздничный вечер, в котором принимают участие представители руководства города, командований Военно-Морских Сил Украины, Черноморского флота Российской Федерации, ветеранской общественности, личный состав украинского и российского флотов. В 16 часов в Доме офицеров ЧФ РФ также начнется торжественное собрание по случаю Дня защитника Отчизны, к участию в котором приглашены ветераны войны и Вооруженных Сил. В этом собрании также ожидается участие представителей исполнительной и представительской ветвей власти города.

Отдельным планом мероприятий предусмотрено также проведение митинга-реквиема возле Оборонной башни Малахового кургана, многочисленных праздничных концертов в домах культуры города и пригородной зоны, литературно-тематического утренника, военно-патриотической игры, вечера-встречи, спортивные соревнования.

В распространенном в СМИ региона приветствии Командования, военного совета Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины по случаю Дня защитника Отчизны, в частности, отмечается, что „сегодня мы чтим тех, кто своим самоотверженным ратным трудом делал и делает значительный вклад в укрепление обороноспособности и безопасности Украины, кто добросовестно выполняет почетный конституционный долг в рядах Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины”. В приветствии, подписанном командующим украинских ВМС адмиралом Игорем ТЕНЮХОМ отмечается: „ничего не создается на пустом месте. И наш флот вырос на героических традициях прошлых поколений, их безграничной преданности и любви к Родине. По случаю праздника выражаю глубокое почтение и благодарность ветеранам войны и флота, чей неоценимый опыт способствует возрождению у молодого поколения чувства патриотизма, гордости за свой народ, желание овладевать одной из самых почетных профессий - защитника Родины”.