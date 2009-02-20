В Украине готовится переворот?

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО утверждает, что МВД владеет информацией о намерениях отдельных политических сил провести массовые акции протеста с применением агрессии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в начале учений, которые проходили на одном из полигонов под Симферополем.

«У меня есть информация о том, что определенные лидеры готовят массовые акции протеста с применением агрессии. Мало того, даже в своих декларациях они заявляют о том, что хотят забрать власть в свои руки – прямым текстом говорят, что «Штаб национального спасения» должен забрать всю полноту власти – от парламента, Президента и правительства», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По словам министра, «мы знаем таких людей, мы знаем о том, что они готовят, поэтому, безусловно, мы должны быть готовы к адекватному ответу на агрессивные незаконные антиконституционные действия больших групп людей».

При этом Ю.ЛУЦЕНКО в очередной раз подчеркнул, что главным заданием МВД является обеспечение прав людей на протест и защита их от агрессивно настроенных лидеров и участников беспорядков.