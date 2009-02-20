Учения МВД в Крыму не имеют привязки к конкретной территории

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО отрицает, что сегодняшние тактико-специальные учения милиции в Крыму, связанные с отработкой действий во время массовых беспорядков, имеют привязку к какой-то конкретной территории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в начале учений, которые проходили на одном из полигонов под Симферополем.

«Сегодняшние учения не имеют никакой привязки к территории Крыма или другой области Украины, группе населения, общественно-политическим движениям», - сказал министр.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что речь идет о привязке к конкретным ситуациям, которые могут возникнуть в виде массовых беспорядков во время акций протеста.

Министр сообщил, что сегодня до начала учений было проведено совещание с руководителями МВД, региональных подразделений милиции, и на совещании была отмечена несовременность действий спецподразделений, которые в последнее время наблюдаются.

Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что аналогичные учения проводятся каждые один-два года.

В то же время, отвечая на один из уточняющих вопросов, касавшийся сегодняшней ситуации в Украине, он сказал: «Да, безусловно, мы учитываем, что в стране особая ситуация экономического плана. Мы понимаем, что миллионы людей остались без работы, некоторые из них становятся на путь преступный, некоторые – на путь защиты своих прав через выражение протеста, в том числе возможны и агрессивные действия таких демонстрантов».

При этом Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что главным заданием милиции является обеспечение мирного права и безопасности граждан во время проведения массовых акций.