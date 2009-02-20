МЧС предупреждает об усилении ветра в Крыму

Главное управление Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму предупреждает об усилении ветра в крымской автономии в пятницу и субботу.

«20 и 21 февраля в Автономной Республике Крым ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы – 25-27 м/с», – говорится в штормовом предупреждении.

Проезд на Ангарском и Грушевском перевалах обеспечен, добавили в МЧС.