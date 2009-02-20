Мельника из-за Киселёва вызывают в СБУ и УБОП

Депутат Верховной Рады Крыма из фракции Блока «За Януковича!» Александр МЕЛЬНИК сообщил, что сотрудники Службы безопасности Украины дважды приглашали его для дачи пояснений в связи с заявлением лидера крымских «регионалов» Василия КИСЕЛЁВА. Помимо этого, А.МЕЛЬНИК давал пояснения в крымском УБОПе, сообщает КИА

Напомним, В.КИСЕЛЁВ в комментарии «Зеркалу недели» сказал, что после заявлений о намерении очистить ряды партии от криминала и людей, подрывающих её имидж, к нему начали поступать угрозы со стороны А.МЕЛЬНИКА. В.КИСЕЛЁВ сообщил, что в связи с угрозами в свой адрес обратился в СБУ и МВД.

А.МЕЛЬНИК пока не комментирует обвинения В.КИСЕЛЁВА.

«Как говорил Гоголь, в нашей стране две проблемы: одна – плохие дороги, вторая – сами знаете, кто. Комментировать высказывания КИСЕЛЁВА я пока не хочу, пройдет некоторое время, журналистам я все по этому поводу расскажу», – отметил депутат.