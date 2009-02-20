В Крыму стартует фестиваль по сноукайтингу и сноубордингу

II Международный фестиваль по сноукайтингу и сноубордингу «Вольный ветер-2009» откроется сегодня в Крыму, на Ай-Петри.

Как ожидается, в фестивале примут участие 150 спортсменов из Украины, России и Беларуси. Они будут бороться за победу в трех дисциплинах: фристайле (соревнования райдеров на специальном трамплине с исполнением трюков во время полета в воздухе), джиббинге (исполнение трюков на специальных конструкциях, подготовленных для скольжения на сноубордах) и бордер-кроссе (скоростной спуск по трассе четырех райдеров одновременно).

Фестиваль по сноукайтингу и сноубордингу проводится под патронатом председателя Верховной Рады Крыма Анатолия ГРИЦЕНКО.

«Вольный ветер-2009» продлится до 22 февраля.