Почти пятая часть россиян не исключает войны из-за Крыма

Почти пятая часть россиян не исключает вооруженный конфликт между Россией и Украиной из-за Крыма.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которыми располагает УНИАН.

В частности, 69% россиян считают, что конфликт с Украиной по поводу Крыма в ближайшее время возможен. Из них 52% полагают, что он может произойти в дипломатической форме, а 17% допускают даже вооруженный характер противостояния.

Только 13% уверены, что подобный конфликт в любой форме невозможен. 18% затруднились ответить.

Кроме этого, большинство россиян считают необходимым защищать интересы русских в Крыму, даже несмотря на возможное осложнение отношение с Украиной (73%). 15% опрошенных придерживаются мнения, что России лучше не конфликтовать с Украиной, даже если это необходимо в интересах русских в Крыму. 12% респондентов затруднились ответить.

Также 44% опрошенных считают необходимым обсуждать с Украиной вопрос о том, кому должен принадлежать Крым.

22% россиян, напротив, придерживаются точки зрения, что обсуждать давно решенный вопрос не стоит. 19% респондентов считают, что сейчас не стоит обсуждать эту проблему, но при определенных условиях - например, в случае вступления Украины в НАТО или ее выхода из СНГ - этот вопрос необходимо поднять. 14% затруднились ответить.

Опрос ВЦИОМ проведен 14-15 февраля 2009 года. Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.