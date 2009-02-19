Украина не тронет Прикерченский участок, пока идёт суд с Vanco

Арбитражному трибуналу Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, где рассматривается дело по иску компании «Венко Прикерченская ЛТД» к государству Украина, предоставлено письмо премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО об отсутствии намерений украинской стороны осуществлять какие-либо действия по участку, который является предметом спора.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

18 декабря 2008 года компания «Венко Прикерченская ЛТД» обратилась в Арбитражный трибунал с запросом об употреблении мер пресечения против государства Украина, целью которых было принудительное ограничение использования страной Прикерченского участка шельфа Черного моря.

11 февраля 2009 года во время заседания Арбитражного Трибунала стороны предоставили свои комментарии о необходимости издания приказа об употреблении мер пресечения.

Учитывая, что компания «Венко Прикерченская ЛТД» не выдвигала никаких возражений по поводу действия гарантий, предоставленных в письме премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО, об отсутствии намерений украинской стороны осуществлять какие-либо действия по Прикерченскому участку и не предоставила обоснованных доказательств о намерениях государства совершать действия вопреки предоставленным гарантиям, Арбитражный Трибунал в своем решении от 13 февраля отметил, что предоставление государством Украина гарантий лишает смысла применение мер пресечения.

Арбитражный трибунал издал процедурный приказ, где признал действие гарантий, предоставленных украинским правительством, и отказал истцу в удовлетворении ходатайства об употреблении мер пресечения против государства Украина.

***Защита интересов Украины по делу по иску компании «Венко Прикерченская ЛТД» осуществляет Министерство юстиции Украины и специально привлеченные министерством юридические советники.